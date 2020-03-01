شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..رئيس القابضة للتأمين ضعف شديد فى القطاع نتيجة قلة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب باسل الحينى ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ،طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالاهتمام والتعامل مع قطاع التأمين من خلال دراسته والتعامل معه والبدء في تنفيذه كجزء من التخطيط للمستقبل والتعامل معه كمستفيد بهدف توسعة القطاع بشكل مناسب الفترة المقبلة .

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، بحضور الطلاب تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، للتعريف بالشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، شهدها وحاضر فيها باسل الحينى، رئيس مجموعة القابضة للتأمين .

شارك في الندوة التعريفية كل من مؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، والدكتورة حنان محمد على وكيل الكلية.

أكد باسل الحينى، أن أغلب الطلبة لا تعرف من التأمين إلا التأمين على السيارات فقط ، وبالرغم من ذلك هناك أشخاص لا تؤمن علي السارات الخاصة بها رغم كونهم من ذوى الثقافة العالية ، وأنا اعتبر أن ذلك الأمر نوعا من نبذ الحماية متسائلا "هل فيه حد يرفض حماية ممتلكاته أو حماية حياته ".

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وقال الحينى ، أن مجموعة القابضة للتامين تملك شركات مصر للتأمين ومصر لتامينات الحياه ومصر لادارة الاصول العقارية، لافتا إلى أنه منذ 2006 حصل هيكلة لكل الشركات، بما يضمن منافستها فى السوق خاصة أننا نشعر أن التامين لم يحصل على حقه بشكل كاف ، مضيفا أن نسبة الادخار ضعيفة جدا، وبالتالى لابد من النهوض بالقطاع ،وزيادة حجم السوق واعتباره هدف قومى، ونحن كأكبر كيان تأمينى نسعى لعمل ذلك الفترة المقبلة، لكننا بحاجة إلى زيادة الوعي الشعبي من خلال تضافر كافة الجهود