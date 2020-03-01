شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات نفط العراق 3.4 مليون برميل يوميا في فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، أن صادرات البلاد من الخام زادت قليلا إلى 3.391 مليون برميل يوميا فى فبراير، من 3.306 مليون برميل يوميا فى يناير.

وبلغت الصادرات من مرافئ الجنوب فى البصرة 3.304 مليون برميل يوميا فى فبراير، ارتفاعا من 3.26 مليون برميل يوميا فى الشهر السابق، حسبما ذكرت الوزارة.

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