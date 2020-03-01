شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج تهوى مع تصاعد مخاوف كورونا.. والكويت الخاسر الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت أسهم الشرق الأوسط اليوم الأحد، وتكبدت الكويت أكبر الخسائر، إذ يؤجج انتشار فيروس كورونا المخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.

وفرض المسؤولون في أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين حظرا على التجمعات الكبيرة، وقيودا أشد صرامة على السفر مع انتشار حالات إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء العالم.

وهوت بورصة الكويت، التي عاودت نشاطها بعد عطلة لثلاث جلسات، 11 %، مسجلة أكبر هبوط اليوم، مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5 %.

ودعت الكويت، التي سجلت 46 حالة إصابة بالفيروس، مواطنيها لتفادي السفر بسبب المخاوف من انتشار المرض.

وهوت الأسهم المصرية ستة بالمئة، مسجلة أكبر خسارة منذ نوفمبر 2012. ونزل سهم البنك التجاري الدولي بالنسبة ذاتها وفقد الشرقية للدخان 5.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 3.7 بالمئة، مسجلا أكبر هبوط في يوم منذ يناير 2016 ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 12.5 بالمئة.

ونزل مصرف الراجحي 3.9 بالمئة والسعودية للنقل الجماعي عشرة بالمئة في أكبر خسارة على المؤشر.

وفقد سهم أرامكو 2.1 بالمئة ليسجل 32.65 ريال (8.70 دولار).

وفي دبي، هبطت البورصة 4.5 بالمئة لأقل مستوى منذ ديسمبر 2018، وفقد سهم أكبر بنوكها، الإمارات دبي الوطني، 6.8 بالمئة بينما تراجع إعمار العقارية 5.1 بالمئة.

ونزلت بورصة أبوظبي 3.6 بالمئة، وهو أكبر هبوط منذ يناير 2016. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 بالمئة واتصالات 3.2 بالمئة.

ونصح مصرف الإمارات المركزي البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

الإمارات مركز أعمال إقليمي ونقطة عبور رئيسية للمسافرين المتجهين إلى الصين ووجهات أخرى في آسيا. وقد أعلنت عن 21 حالة إصابة، تماثل خمس منها للشفاء.

وظلت بورصة قطر، التي أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس، مغلقة بمناسبة عطلة عامة.

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وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. انخفض المؤشر 3.7 بالمئة إلى 7345 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 3.6 بالمئة إلى 4724 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 4.4 بالمئة إلى 2474 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر ستة بالمئة إلى 12223 نقاط.

البحرين.. تراجع المؤشر 3.4 بالمئة مسجلا 1605 نقاط.

سلطنة عمان.. خسر المؤشر 1.2 بالمئة ليبلغ 4081 نقطة.

الكويت.. هوى المؤشر 11 بالمئة إلى 5991 نقطة.