شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد شركة التأمين العربية لتقديم الخدمات الشاملة على السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة التأمين العربية التعاونية السعودية عن اعتمادها اليوم الأحد من قِبل مجموعة شركات الجميح لتقديم خدمات التأمين الشامل على المركبات.

وذكرت شركة التأمين العربية في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد القيمة الإجمالية الدقيقة للعقد الخاص بوثائق تأمين المركبات.

Advertisements

وأفادت بأن القيمة النهائية للوثائق تخضع للتغيير كون الوثائق تصدر تباعاً وبشكل متتال، موضحا أن معظم المركبات الخاضعة للتأمين تعود لعقود التأجير التمويلي.

وأكدت أنها تتوقع أن القيمة الإجمالية للعقد تتجاوز 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لعام 2018.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في يناير الماضي عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 11/06/1441هـ، حتى تاريخ 10/06/1444 هـ.