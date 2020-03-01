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صناديق عالمية تتخارج من أسهم بقيمة 20 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تخلصت صناديق استثمار عالمية من أسهم بقيمة 20 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا. Advertisements وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم العالمية سجلت عمليات تخارج ضخمة بقيمة 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، إذ يقوم المستثمرون ببيع الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من أن يؤدي انتشار كورونا إلى ركود عالمي. وأضافت، شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق، بواقع نحو 7 مليارات دولار، متوقعا ارتفاعا في احتمالات التعثر في السداد. وأشار إلى أن مخاطر حدوث ركود عالمي ترتفع.



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