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بوتين: «أوبك+» فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة «أوبك+» فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، مبينا أن أسعار النفط الحالية مقبولة وأن بلاده مستعدة لمختلف الاحتمالات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله أمس، إن أسعار النفط الحالية مقبولة، وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس.

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وأوضح بوتين لوكالة الإعلام الروسية أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول برنت عن مستوى 50 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة السادسة على التوالي الجمعة الماضي لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مكبدة العقود الآجلة أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ 2016، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا.

وتراجعت عقود برنت الآجلة تسليم مايو 2.06 دولار بما يعادل 4% ليتحدد سعر التسوية عند 49.67 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017.

وعلى صعيد عقود برنت تسليم أبريل فقد تراجعت 1.66 دولار تمثل 3.2% لتغلق على 50.52 دولارا للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار أو 5% ليبلغ 44.76 دولارا عند التسوية. وهذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب تكساس منذ ديسمبر 2018.