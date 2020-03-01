موافقة غير مشروطة لأرامكو للاستحواذ على 70% من سابك في جميع الدول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
حصلت شركة أرامكو السعودية على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية على صفقة الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة «سابك»، وذلك في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
وقالت أرامكو السعودية، في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودي «تداول» أمس، إن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.
وأضافت الشركة، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
وأشارت إلى أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.
ووقعت «أرامكو السعودية» في نهاية مارس 2019، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة «سابك» والبالغة 70% من الشركة، بقيمة 69.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 259.1 مليار ريال.
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