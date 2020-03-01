‏⁧‫السعودية توقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة.. وتعلن عن آلية لاسترجاع الرسوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الحج السعودية، وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، كما طرحت آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.

وأوضحت الوزارة، أن من لديه أي مطالبات عليه مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني "[email protected]".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.

ويأتي ذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيا، وشددت الوزارة على أن من لديه أي مطالبات عليه مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة أو عبر البريد الإلكتروني.

وقررت السعودية قبل أيام تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات تعليق العمل التأشيرات السياحية من بعض الدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل المواطنين السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية مؤكدة على أن تلك الإجراءات مؤقتة.

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مع الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 2700 شخص في الصين وخارجها إلى الآن، تلجأ الدول إلى عزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالمرض في غرف عزل في محاولة لاحتواء المرض، وهو ما يعرف أيضا بالحجر الصحي.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وأكدت الخارجية السعودية، أنه استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

2 تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3 تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.