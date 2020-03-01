شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني ، اليوم الأحد ، المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لبحث اليات التعاون المشترك في مجال الإستثمار ودور قطاع الطيران المدني في زيادة حجم الإستثمارات التي تستهدفها مصر خلال الفترة القادمة ، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وخلال اللقاء بحث الجانبان بعض التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر والحلول المقترحة لمواجهتها وخاصة في مجال صناعة النقل الجوي والدور المشترك في تسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال عبر المنافذ الجوية والمناطق الحرة بمصر خاصة في ظل المناخ الجاذب حاليا للإستثمار من خلال ماتقدمه الدولة من تسهيلات ومزايا لتحفيز المستثمرين علي إقامة مشروعات تنموية في مختلف المجالات .

وأكد وزير الطيران ،علي مشاركة الوزارة في كافة المبادرات التي تتبناها الحكومة المصرية من أجل تشجيع فرص الإستثمار ودفع عجلة التنمية والمساهمة في زيادة معدلات الدخل القومي وتوفير فرص العمل ، مضيفاً ان قطاع الطيران المدني يشهد حالياً تنفيذ عدد من المشروعات البناءة في مجال البنية التحتية وتطوير المطارات المصرية وغيرها من المشروعات التجارية والاستثمارية بالتعاون مع عدد من الهيئات والجهات الإستثمارية الدولية والتي تساهم بدور كبير في رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة من القطاع .

Advertisements

من جانبه أعرب المستشار محمد عبدالوهاب ، عن سعادته بهذا اللقاء خاصة أن رؤية وزارة الطيران المدني تتوافق مع رؤية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في تقديم مصر كمركز للأعمال والإبتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج الأجنبي والمحلي ودعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الشركات والجهات المستثمرة .