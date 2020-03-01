التمثيل التجارى: 8.6 مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ليسجل نحو 8.638 مليار دولار خلال العام الماضي "2019 " مقابل 7.53 مليار دولار خلال عام " 2018 " بنمو قدره 18.2%.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأحد، أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح الولايات المتحدة بقيمة 2.332 مليار دولا، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.12% خلال العام الماضي " 2019 " لتسجل 3.153 مليار دولار، مقابل 2.48 مليار دولار خلال عام "2018"، حيث سجلت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 1.999 مليار دولار، مستحوذة على نسبة 63.4% من إجمالي قيمة الصادرات.
ونوهت بأن أهم الصادرات المصرية للسوق الأمريكية تمثلت في : المنسوجات، والملابس، واللدائن، والأسمدة، والألموينوم، والزجاج ومنتجاته، والخضروات ، ومنتجات الحديد والصلب، والفاكهة، فيما ارتفعت قيمة الواردات من الولايات المتحدة خلال عام "2019" بنسبة 8%، لتبلغ 5.485 مليار دولار، مقابل 5.05 مليار دولار خلال عام "2018"، وتمثلت أهم الواردات في: الطائرات، والحبوب، والوقود، والزيوت، والآلات، والسيارات، والأجهزة، والحديد والصلب.
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