شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للتأمين: دفعنا 4.7 مليار جنيه تعويضات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن مختار رئيس شركة مصر للتامين، أن المخاطر تحيط بنا، ونحن معرضين لها في أي مكان وفى كل وقت، وبالتالى لابد أن نكون مستعدين لمواجهة تلك المخاطر وتفادى بعضها بآليات منها التأمين مثلا على السيارة أو يكتب عليها "يا ناس يا شر كفاية قر ".

وجاء ذلك خلال كلمته فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، في الندوة المقامة تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، شهدها وحاضر فيها باسل الحينى، رئيس مجموعة القابضة للتأمين .

كما شارك فيها الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتامينات الحياه.

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وأضاف أن التامين يحدد أنواع المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المواطن، وكذلك التأمين المتاح للتعامل معها، وهذا يستغرق وقتا كبيرا، معتبرا أن تأمين السيارات رغم شهرته، إلا أن البعض لا يؤمن على سيارته بالرغم من أهمية ذلك الأمر .

وأوضح أن شركات التامين توفر الحماية سواء لصاحب السيارة، أو السيارة أو حتى السيارة الأخرى التى تضررت، أو تسببت فى الحادث، علاوة على أن الشركات الآن من خلال التكنولوجيا تحدد قيمة التامين والقسط التاميني حسب سلوك قائد السيارة نفسه وطريقة قيادته لها وبالتالى تحديد درجة المخاطر .

وأشار مؤمن مختار إلى أننا دفعنا العام الماضى 4.7 مليار جنيه تعويضات وهو رقم كبير يؤكد مصداقية الشركة وأداء ما عليها من التزامات، باعتبارنا جزء من أكبر مجموعة غير مصرفية فى مصر بخلاف مساهمتنا فى 200 شركة أخرى وتقديم خدمات تأمينية من أبرزها التامين على السفر بالتنسيق مع شركات الطيران سواء المرض أو حتى تأخر الرحلات من خلال تعويضات، حيث نسعى لإضافة بند التأمين مباشرة عند شراء تذكرة السفر وذلك خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن شركة مصر للتأمين لها أكثر من 85 سنةً، وهى بحاجة لضخ دماء جديدة فيها الفترة المقبلة من خلال الطلبة المؤهلين لذلك .