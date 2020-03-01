شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر لتأمينات الحياة: نستثمر 30 مليار جنيه ونحتاج لزيادة الإدخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، أن الشركة تأسست من 120 سنةً، لافتا إلى أنه يبلغ رأس مالها حاليا 2 مليار جنيه وهو أضعاف رأس مال أي شركة أخرى فى مصر، ولدينا نحو 30 مليار جنيه استثمارات .

وجاء ذلك خلال كلمته فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، في الندوة المقامة تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، شهدها وحاضر فيها باسل الحينى، رئيس مجموعة القابضة للتأمين، ومؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين .

أضاف عبد العزيز، أن من يتعامل مع البنوك لا يزيد عن 33% من الشعب المصرى منها حسابات كثيرة متكررة، وبالتالى فإن الشمول المالى ليس هدفًا فى حد ذاته، لكن هدفه هو الاقتصاد فكلما زاد أعداد المتعاملين يزيد سيزيد التامين والادخار .

وحول منتج معاش بكرة، أوضح إنه من أجل الأجيال الجديدة التى لابد أن تفكر فى المستقبل لسنوات طويلة وتنمية فكر الادخار، التى يمكن استخدامها فى أي وقت .

وأشار أحمد عبد العزيز، إلى أن منتج معاش بكرة متاح من سن 18 سنةً، لأنه مع بداية الادخار المبكر يمكن للشخص أن يلبى احتياجاته ويخطط لها بشكل سليم، وبالتالى التعامل من خلال الأدوات الحديثة فى اختيار المنتج الذى يناسبه، طبقا لاحتياجاته الشخصية .

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وأضاف أحمد عبد العزيز ، أن الأصل فى التأمين هو الحياة ، وليس الوفاة بغرض الاستثمار والادخار فى المقام الأول ، داعيا الطلاب لزيادة وعيهم التأميني بشكل كاف ، فى ظل ما يشهده العالم من نمو وقوة اقتصاد نابع من فهم الشباب وكيفية إدارة مدخراته بما يفيد الاقتصاد من مشاريع وإنتاج بجانب استفادة الشخص من زيادة مدخراته التى يمكن الحصول عليها وقت الاحتياج لها مستقبلا .

وطالب الحضور بالتعمق فى التأمين والتعرف عليه ونقل المفهوم السليم للآخرين لتنمية قطاع التأمين بالكامل ، وليس شركة واحدة ، لأننا نأمل زيادة القطاع واتساعه خاصة أن شركات التأمين الآن تقريبا نفس عدد البنوك حوالي 34 شركة ، وهى متاحة لمن لديهم الرغبة للتدريب مستقبلا فى هذا القطاع بما فيها شركة مصر لتأمينات الحياه ، خاصة فى المجال الإحصائى والاكتوارى ، وأعدادهم قليلة بالفعل، مشيرا إلى إنه سيتم الإعلان عن الوظائف المحددة الفترة المقبلة .