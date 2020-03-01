شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس: شركات العقارات تستهدف تحقيق مبيعات العام الماضى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصيته بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة بالم هيلز للتعمير، عند قيمة عادلة مقدارها 3.53 جنيه للسهم، مضيفا أن بالم هيلز تسعى إلى تحقيق 14.9 مليار جنيه كمبيعات في 2020، أي ما حققته في 2019، وهذا الاتجاه هو السائد بوجه عام بين شركات القطاع العقاري المصري، أي اعتماد المبيعات الفعلية لعام 2019 كرقم مستهدف في 2020، منوهة إلى أن تقييمها البالغ 3.53 جنيه للسهم، يفترض أن مبيعات 2020 ستصل إلى 7.4 مليار جنيه.

وأضاف فاروس، فى تقرير بحثى، أن مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، ارتفعت في الربع الرابع 2019 بنسبة 159.1% على أساس سنوي، و228.6% على أساس ربعي إلى 6.8 مليار جنيه، وأدى ذلك إلى ارتفاع مبيعات العام إلى 14.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 19.6% عن مبيعات عام 2018، وبارتفاع نسبته 6.5% عن مستهدف الشركة في عام 2019، وبارتفاع نسبته 49.1% عن تقديراته لعام 2019، وحظيت مستويات المبيعات بدعم من مشروعات بادية، وذا كرون، وبالم هيلز الإسكندرية، وبالم هيلز القاهرة الجديدة.

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وتابع وصاحب زيادة المبيعات لدى بالم هيلز، ارتفاع ربعي في عدد الوحدات المسلمة، فنتج عنه ارتفاع بنسبة 47.4% سنويًا و135.7% ربعيًا في إيرادات الربع الرابع (حيث يتم تسجيل مبيعات الأراضي كإيرادات على الفور)، على هذا المنوال، ارتفع مجمل الأرباح وصافي الأرباح ارتفاع ربعي وسنوي، ووصل هامش مجمل الأرباح إلى 33.9%، مرتفعا على أساس سنوي، ومتراجعا على أساس ربعي. أما هامش صافي الأرباح، فحقق ارتفاعًا ربعيًا وسنويًا إلى 11.6%.

وأشار فاروس، إلى ارتفاع الحسابات المدينة لشركة بالم هيلز من 17.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 21.3 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، وانخفض صافي الدين من 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019، إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019.