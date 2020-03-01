شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتجه إلي غرب أفريقيا وإطلاق بعثة إلى غانا وساحل العاج 10 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع التوجه المصرى إلي الدول الأفريقية وبعد أقل من أسبوعين من الاسبوع التجاري المصرى فى أوغندا، تسعي لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات المصرية، بعثة عمل موجهة إلى دولتي كوت ديفوار وغانا، تبدأ في 10 مارس، وتضم ممثلين حكوميين ومن القطاع الخاص المصري والقطاع المصرفي.

,قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية فى اجتماع اللجنة اليوم يمقر اتحاد الصناعات، إنه سيتم تنظيم بعثة لدولتي غانا وساحل العاج، وتضم البعثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي وعدد كبير من الشركات المصرية الكبرى بحضور بنكي القاهرة والتجاري الدولي.

وأضاف الجبلي، خلال مؤتمر الإعلان عن البعثة الاتحاد دلوقتي غانا والكوت ديفوار، أنه سيتم البقاء 3 أيام في كل دولة بدء من 10 مارس 2020، وهي تعد الزيارة الأولى إلى غرب أفريقيا، علما بأن اللجنة نظمت نحو 5 زيارات مختلفة سابقا إلى شرق أفريقيا.

وأشار إلى أنه سيتم انعقاد منتدى الأعمال المصري الإيفواري بحضور الجانب الإيفواري في 12 مارس المقبل، كما أنه يتم الإعداد للقاء نائب الرئيس الإيفواري.

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وذكر الجبلي، أنه يتم الإعداد لإنشاء شركات مماثلة لشركة egy9 والتي تم إنشاؤها في تنزانيا من قبل مستثمرين مصريين، وبدأت عملها فعليا في يناير 2020.