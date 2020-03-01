الرقابة المالية تبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة لدعم بورصة‭ ‬مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للبورصة المصرية بالقاهرة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الأحد إنها أصدرت إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة ببورصة مصر بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر.

أوضحت الهيئة في بيان أن القرار يأتي في ”ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية.“

كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

ويوم الأحد، فتحت البورصات الخليجية على تراجعات حادة هي الأخرى.

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أسهم الخزينة هي أسهم تعيد الشركات شراءها لمدة لا تزيد على عام ثم تقوم ببيعها لاحقا أو شطبها لتخفض رأسمالها.

وقالت الرقابة المالية في البيان إنها سمحت للشركات بصفة مؤقتة بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة بدلا من إخطارها قبلها بثلاثة أيام.