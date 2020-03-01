شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار تحرك الأسواق ونسب الخصم تصل 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار ستؤدى إلى انتعاش في حركة المبيعات بعد مرحلة من الانكماش عانت منها الأسواق، مشيرا إلى أن آليات تنفيذ المبادرة تخص مجلس الوزراء خاصة أن كافة الفئات المجتمعية تستفيد منها.

وفى هذا السياق، رصد اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الغرف الصناعية عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم علي منتجاتها تتراوح ما بين20 و 50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

وأوضح البهى، أن بعض المنشآت الصناعية أعلنت نسب خصم تصل إلى 40% في حين أن الغرف الصناعية لديها حماس للمشاركة في المبادرة، وكافة تفاصيل وآليات التفعيل ستتم من خلال مجلس الوزراء.

وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الاخشاب والآثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

وفى وقت سابق، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الاهداف المنشودة من المبادرة.

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وفى هذا السياق، توقع محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن تؤدى مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الشراء المحلى إلى رواج كبير الفترة المقبلة، لافتا إلى قدرة المصانع المصرية لتوفير كافة احتياجات الأسواق من المنتجات المختلفة وبجودة لا تقل عن المنتجات الأجنبية.

وقال لـ"الخليج 365"، إن قرارات الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة حدت من الاستيراد أخر عامين، الأمر الذى انعكس على التصنيع المحلى وجعل المصانع تتمكن من تحديث إنتاجها ومن ثم ظهور منتجات قوية للغاية ولديها قدرة على المنافسة.

وكشف محمد عبد السلام، ارتفاع عدد الشركات المشاركة لـ 300 شركة من القطاع في المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد، مشيرا إلى تواجد منافذ بيع لتلك الشركات في عدد كبير من محافظات مصر لضمان استفادة عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية بالمبادرة.

وبدوره، كشف أحمد حلمى رئيس غرفة الأثاث، أن هناك تراجع كبير فى واردات الأثاث نتيجة زيادة القدرات الإنتاجية للمنتج المحلى، لافتا إلى أنه خلال أخر 4 سنوات فإن الأسواق استهلكت ما يقارب 30 مليار جنيه منه 1.2 مليار جنيه أثاث مستورد، إذن فالمنتجات المصرية لديها قدرات على المنافسة.

وطالب حلمى، بضرورة عمل حملات إعلامية وترويج ضخم لمبادرة اشترى المصرى، وذلك لتشجيع الصناعة، وعودة المواطن للطلب على المنتجات، وتغيير ثقافة أن المستورد دائما أفضل من المنتج المحلى.