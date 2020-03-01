شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تقترب من إيقاف التداول بسبب ذعر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، واقتربت البورصة من إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد اقتراب مؤشر "إيجى إكس 100" من التراجع بنسبة 5%، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.11% ليصل إلى مستوى 12214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.73% ليصل إلى مستوى 1652 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.72% ليصل إلى مستوى 13764 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 5.68% ليصل إلى مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.19% ليصل مستوى 1134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.94% ليصل إلى مستوى 1246 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 596 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 95 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% تراجعا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جى بى اوتو، الإسماعيلية مصر للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية، بالم هيلز للتعمير، الحديد والصلب المصرية، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، التعمير والاستشارات الهندسية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم مصر للألومنيوم، المصرية لتطوير صناعة البناء، بنك فيصل الإسلامي المصري، المجموعة المصرية العقارية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، المالية والصناعية المصرية، القابضة المصرية الكويتية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، دايس للملابس الجاهزة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، مجموعة عامر القابضة، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وتم أيضا إيقاف تداول الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، أسيك للتعدين، الملتقى العربى للاستثمارات، الشمس للإسكان والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، السويس للأسمنت، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العربية لحليج الأقطان، البنك المصرى الخليجى، عبور لاند للصناعات الغذائية، إعمار مصر للتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومبانى، جنوب الوادى للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للمنتجعات السياحية.

وتم أيضا إيقاف تداول شركة النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، بلتون المالية القابضة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، شركة مستشفى كليوباترا، العامة لصناعة الورق، اودن للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عبر المحيطات للسياحة، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الخدمات الملاحية والبترولية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أجواء للصناعات الغذائية، البويات والصناعات الكيماوية.