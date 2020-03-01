شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": غلق وتشميع 6 وحدات سكنية لمخالفة الغرض من التخصيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية ونطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم غلق وتشميع 6 وحدات سكنية بمشروع "دار مصر" بالقرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، لمخالفة الغرض من تخصيص تلك الوحدات بتغيير النشاط من سكنى إلى إدارى، عقب قيام أصحاب تلك الوحدات باستلامها حديثاً.‬

‫وقال المهندس جمال طلعت: يهيب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بسكان المدينة، ضرورة الحفاظ على الطابع الخاص للمدينة، والالتزام بالأغراض المخصصة لها الوحدات، وفى حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الوحدات المخالفة واستردادها من قِبل جهاز المدينة، فضلاً عن تعرض القائم بالمخالفة للمساءلة القانونية.‬

و‫جدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع، تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، ورئيس الحى، وبـتأمين من شرطة التعمير، كما أن مشروع دار مصر بالقرنفل ما زال فى مرحلة التسليم لباقى المستفيدين.‬

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‫وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، قد تفقد شارع الحـزام الأخضـر"الدائرى الجنوبى بالتجمع الثالث"، ووجه بضرورة ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالمحاور والطرق فى أسرع وقت، نظراً لأهمية تلك الطرق، وتزامناً مع افتتاح مجمع تراخيص السيارات بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث.‬

‫كما وجه المهندس جمال طلعت بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر بمساحة حوالى 40 فدانا، والتى تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بإنشاء عددٍ من الحدائق العامة والمفتوحة لتكون متنفساً صحياً لسكان المنطقة، على أن يتم تصميمها بشكل حضارى يليق بالقاهرة الجديدة، وكذا العمل على إقامة مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتل السكنية، وتكثيف النظافة الداخلية والخارجية لجميع محليات التجمع الثالث.‬

‫ كما قام المهندس جمال طلعت، بالمرور على المواقف العشوائية بمنطقتى ( الشويفات - منطقة البنك الأهلى بالتسعين الجنوبى)، مصدراً تكليفاته لمسئولى الجهاز بضرورة الانتهاء من تلك الظاهرة، ووضع دراسة ومقترحات عاجلة لحلها بشكل دائم وفى أسرع وقت.‬