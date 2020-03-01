شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 14.684 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.7%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.710 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.722 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.780 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.738 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.461 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.999 مليار جنيه بنسبة 4.4%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 2.402 مليار جنيه بنسبة 3.5%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.167 مليار جنيه، و 1.390 مليار جنيه جنيه، بنسبة 3.2%، 2.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.54% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.34% عند مستوى 1209.27 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 6.02% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 8.34% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة نمو 6.07% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 41.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 400 مليار جنيه إلى 366.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 8.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 200.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.