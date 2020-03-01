شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يشارك فى مبادرة "اتحضر للأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫شارك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة، فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة.‬

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة، موضحاً أنه تم توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة) وغير ذلك.‬

‫وأكد رئيس الجهاز، أن الهدف من المبادرة هى الإستدامة التى نبحث عنها فى مجالاتنا المختلفة، وأن العالم أجمع يخطو خطوات سريعة فى جميع المجالات بهدف الحفاظ على الثروات المختلفة الموجودة على الأرض لضمان حق الأجيال القادمة، مشيراً إلى دعمه الكامل للمبادرة وأن الجهاز لديه أفكار ورؤية وخطة سيكون لها مردود جيد على كل سكان المدينة.‬

و‫من ناحية أخرى قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ البدء فى أعمال تطوير وتدعيم ورفع كفاءة عدد 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بالمدينة، والتى تم تنفيذها منذ عام 1990، حيث تم الانتهاء من إسناد المشروع وتسليم الموقع للشركة المنفذة، تمهيداً لبدء الأعمال.‬

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‫وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، استشارى المشروع، بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.‬

‫وذكر المهندس شريف الشربينى، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهداً فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.‬

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المبانى المتراكمة ومخلفات المصانع التى تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً.