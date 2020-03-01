شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يكرر توصيته بزيادة الوزن النسبى على سهم "طلعت مصطفى" بـ17.46 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر بنك الاستثمار فاروس، من توصيته بزيادة الوزن النسبي على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند قيمة عادلة مقدارها 17.46 جنيه للسهم، مستند في المقام الأول على محفظة المشروعات التجارية التي تشكل 56.5% من مجموع التقييم، مضيفة أن الشركة تستهدف مستويات مبيعات مشابهة لمبيعات العام الماضي، التي بلغت 20.4 مليار جنيه، وذلك بالتماشي مع الاتجاه العام السائد بين شركات القطاع العقاري المصري، منوهة إلى أنه في تقيمها البالغ 17.46 جنيه للسهم، افترضت أن مبيعات 2020 ستصل إلى 19.3 مليار جنيه.

وأشار فاروس، فى تقرير بحثى، إلى تحقيق مجموعة طلعت مصطفى طفرة فى المبيعات في الربع الرابع من عام 2019 لارتفاعها بنسبة 96.7% سنويًا و110.7% ربعيًا إلى 5.9 مليار جنيه، لتقفز بالمبيعات السنوية إلى 20.4 مليار جنيه، وهذا المعدل السنوي يقل عن مستهدف الشركة من عام 2019 بنسبة 15.0%، كما يقل 4.2% سنويا عن مبيعات 2018، نظرًا أن عام 2018 شهد بيع أربع مدارس بقيمة 1.0 مليار جنيه، مقارنة مع بيع مدرسة واحدة في 2019 بقيمة 0.3 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن إيرادات مجموعة طلعت مصطفى في الربع الرابع 2019، شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2% سنويًا، ولكنها ارتفعت 41.4% ربعيًا إلى 4.0 مليار جنيه، وارتفع مجمل الأرباح في الربع الرابع 2019 بنسبة 1.9% سنويًا و69.4% ربعيًا إلى 1.7 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الأرباح في هذا الربع 8.2% سنويًا و12.1% ربعيًا إلى 560.1 مليون جنيه.

فيما ارتفع هامش مجمل الأرباح على الأساسين الربعي والسنوي إلى 41.8%، كما سجل هامش صافي الأرباح 14.1% مرتفعًا سنويًا ومنخفَضًا على أساس ربعي، اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.18 جنيه للسهم، مما يعكس عائد توزيع أرباح نسبته 2.3%.