شكرا لقرائتكم خبر عن "متلايف" تُعلن انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار الاندماج بينها وبين "ولاء للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج المتوقعة بينها وبين شركة ولاء للتأمين التعاوني، بنهاية تداول يوم الخميس الماضي الموافق 27 فبراير الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها لم تتلق أي اعتراضات من دائني متلايف إيه آي جي العربي خلال تلك الفترة.

وبناءً عليه يعتبر قرار الاندماج بين متلايف وشركة ولاء نافذاً، بما يترتب عليه من انقضاء شركة متلايف إيه آي جي العربي وانتقال جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة ولاء التي ستستمر في الوجود.

ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم متلايف وستقوم بذلك شركة ولاء من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 11.839 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي متلايف المقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس بتاريخ 27 فبراير الماضي.

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وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية و"متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني، أعلنت، في مطلع يونيو 2019، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.