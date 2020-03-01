شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصاريف التشغيلية يدفع أرباح "الخدمات الأرضية" للارتفاع 15% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 15% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح 423.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 368.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 416 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 371.2 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 16.3 مليون ريال، وانخفاض المصاريف الإدارية بمبلغ 4.8 مليون ريال إضافةً إلى انخفاض مخصصات الذمم المدينة بـ 37.9 مليون ريال، وفي المُقابل زادت إيرادات التمويل بمقدار 16.9 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة طفيفة إلى 2.5 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 348.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 312.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.