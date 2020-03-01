شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أسمنت تبوك" للتحول إلى الربحية بالعام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح 24.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 98.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 45 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وعكس خسائر انخفاض في قيمة المخزون وعكس رصيد مخصص الزكاة .

وارتفعت الإيرادات إلى 238.7 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 149.4 مليون ريال خلال العام 2018.

وبحسب البيان، انخفض رصيد الخسائر المتراكمة بنسبة 41.56% حيث وصل إلى مبلغ 36.70 مليون ريال خلال العام 2019 مقارنة بمبلغ 62.80 مليون ريال خلال العام 2018 .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.