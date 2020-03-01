شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع أرباح "باتك" للتراجع 51% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 51.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 6.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 16.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال العام الحالى بنسبة 8.60% مقارنة بالعام 2018.

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وتراجعت الإيرادات إلى 463.9 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 507.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت التكاليف التمويلية بقيمة 1.8 مليون ريال وذلك نتيجة الزيادة فى التمويلات البنكية بغرض شراء مبنى إدارى للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض.

وزادت الخسائر الراسمالية بقيمة 595.761 ألف ريال وذلك بسبب بيع بعض وحدات الأسطول المتقادم بإحدى الشركات التابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.7%.