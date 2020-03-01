شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأندلس العقارية" ترتفع 35% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 35.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 64.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 104.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 92.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.9%، مدعوماً بالنمو في إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9% إلى 176.1 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 164.7 مليون ريال خلال العام 2018.

كذلك ارتفع الربح التشغيلي نتيجة التحسن الملحوظ في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة التي ارتفعت بنسبة 11%، بالإضافة إلى النمو في الإيرادات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 37 %.

هذا وانخفض مخصص الزكاة الشرعية بالإضافة الى عدم وجود خسائر انخفاض في الاستثمارات (شركة شقيقة) كما هو موجود في العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.3%.