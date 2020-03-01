شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع "كيمانول" لتكبد الخسائر خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 84.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 46.2 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 40.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 94.2 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكيميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 24.9% إلى 527.2 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 701.6 مليون ريال خلال العام 2018.
وبحسب البيان، بلغت الخسائر المتراكمة كما في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 269 مليون ريال، بما يعادل 22.32% من رأس مال الشركة.
وتتعلق الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة بأسعار بيع معظم المنتجات البتروكيميائية وتخفيض قيمة بعض الأصول خلال الأعوام السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 41.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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