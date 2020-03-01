رئيس الوزراء يحدد المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.. تعرف عليها

حدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
وأفادت صحيفة "الوطن" بأن مدبولي أصدر قرارا باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وذلك في تطبيق حكم المادة 11 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية.
ويشمل القرار المحافظات والمناطق الآتية: جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس؛ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس (شرق القناة).
كما شمل القرار المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
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