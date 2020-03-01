الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري.. والبورصة تهوي في أول 5 دقائق مع بداية التعاملات

ذكرت وسائل إعلامية أن سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، فيما بقى السعر مستقراً في 5 بنوك أخرى مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفاع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنكيّ الأهلي المصري، ومصر إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وصعد سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار قرشًا في بنك العربي الأفريقي، ليصل إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشاً واحداً في بنك قناة السويس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.58جنيه، و15.68 جنيه للبيع.

وفي الوقت ذاته، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه، وهي نفس أسعار نهاية تعاملات يوم الخميس.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر الدولار في بنكيّ التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنك البركة عند 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

البورصة تهوي

وذكر موقع مصراوي أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد هوى بنسبة 4.12%، إلى مستوى 12473 نقطة، في أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد، بفعل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

كما تراجعت الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً في المعاملات المبكرة اليوم بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا الفتاك.

وأفاد الموقع بأن البورصة المصرية أوقفت التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد تراجع بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.