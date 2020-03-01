شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر 1-3-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، بسبب الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، مع استقرارا ملحوظا عقب هبوط حاد بلغ 17 جنيها في كل جرام خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، عقب تراجع سعر الذهب عالميا بسبب عمليات موسعة لجنى الارباح، لتخسر أوقية الذهب أكثر 55 دولارا للأوقية نهاية الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 595 جنيها.

عيار 21 يسجل 695 جنيها.

عيار 24 يسجل 794 حنيها.

الجنيه الذهب 5560 جنيها.

اوقية الذهب 1586 دولارا.

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قال وصفى أمين رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن المؤسسات المالية والحكومية تتخوف من أى تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى، فيتجهون إلى بيع الأسهم ويلجأوون للملاذ الآمن وهو الذهب، ونتيجة الشراء بكميات كبيرة يرتفع السعر، نتيجة زيادة الطلب على المعروض.

وأشار إلى أن تأثير كورونا، كان نتيجته أن المدينة الصناعية الأولى في الصين التي تصدر 70%، توقف المصانع وأدى إلى تخوف المستثمرين وبيع الأسهم وشراء الذهب، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، طالما ما زال الاقتصاد العالمى بالسالب.

وأوضح، أن مبيعات الذهب خلال يناير 2020 سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس باكثر من 4% منذ مطلع العام الجارى، نتيحة الاضطرابات بالشرق الأوسط، وتفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الذهب منذ عام 1981 يرتفع سنويا بنسب متفاوتة لتتراوح بين 20 إلى 36% سنويا، إذن فالمعدن طوال الوقت فى ارتفاعات متتالية، وعام 2016 شهد زيادة غير مسبوقة للذهب فى مصر بنسبة 256 %، فالذهب مرتبط بأسعار عالمية وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه فى مصر، وكذلك عوامل العرض والطلب ".