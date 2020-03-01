شكرا لقرائتكم خبر عن "أورانج مصر" و"مواصلات مصر" تتعاونان لتقديم خدمات وحلول النقل الذكى لعملاء الشركتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لما تقوم به الدولة المصرية من جهود للتحول إلى مجتمع رقمى ودعمًا لجهودها فى تحقيق التنمية الشاملة، أعلنت "أورانج مصر" الشركة الرائدة فى خدمات الاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة فى منظومة النقل الذكى التى تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع.

وبموجب الاتفاقية تقدم أورانج ومواصلات مصر خدمات النقل الذكى، حيث توفر الشركة حزمة من الخدمات منها وسائل الاتصال الإلكترونية ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر، والتى يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وإدارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة ETIT الشركة المصرح لها بتقديم خدمات التتبع بجمهورية مصر العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر أورانج خدمات الواى فاى داخل أتوبيسات ومحطات أتوبيس مواصلات مصر والتى سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة إلى تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب .

وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين، تدرس أورانج بيع كروت مواصلات مصر الذكية "مواصلاتى" المستخدمة لركوب أتوبيسات مواصلات مصر، فى فروعها المختلفة، فضلا عن إتاحة "نقاط الولاء" التى تقدمها لعملائها من أجل استخدامها فى شراء كارت مواصلاتى وشحنه.

كما تستهدف أورانج من خلال الاتفاقية، التركيز على دعم الحكومة فى ملف الشمول المالى والانتقال من مجتمع نقدى الى مجتمع لا نقدى من خلال الدفع الإلكترونى للركاب باستخدام خدمات أورانج كاش، إلى جانب تقديم عروض وأنشطة تسويقية مشتركة لعملاء الشركتين.

وتتميز مواصلات مصر بأنها مشغل النقل الجماعى الوحيد فى مصر المدرج على خرائط جوجل بحيث يستطيع العميل متابعة مواعيد الوصول المتوقعة للأتوبيسات وكيفية التنقل بين خطوط الأتوبيس المختلفة، وكذلك الربط بمحطات المترو وتقدم أورانج الدعم وخدمات الإنترنت والتواصل بين كل هذه المنظومة.

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وجاءت هذه الاتفاقية بعد مذكرة تفاهم جمعت بين "أورانج مصر" و"مواصلات مصر" و عدد من الشركات المتخصصة فى تحالف بقيادة الهيئة العربية للتصنيع لإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية فى شهر نوفمبر الماضي. وفى فبراير 2020 تم إطلاق العمل بأول أتوبيس كهربائى ضمن تلك المنظومة وكانت مواصلات مصر هى المشغل وأورانج مصر مزود الخدمات التقنية.

وسبق أيضا لأورانج تقديم خدمات تقنية فى مجال النقل الذكى عندما أعلنت فى ديسمبر الماضى على هامش مشاركتها فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير محطات الانتظار الخاصة، وتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكى بالمحطات وحافلات القرية الذكية.

وبمناسبة توقيع العقد الجديد الذى يوثق التعاون بين الشركتين، عبر المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأورانج مصر عن امتنانه للمسئولين فى مواصلات مصر وحرصهم على مواصلة التعاون لتقديم خدمات متميزة تليق بالسوق المصرية.

وتابع: "تمر سوق نقل الأفراد فى مصر بمرحلة جديدة تماماً تتزايد فيها المنافسة، وأصبحت التكنولوجيا عنصراً جوهرياً فيها، لذلك يشرفنا التعاون مع مواصلات مصر التى سنقدم معا مفهوما جديدا للنقل الجماعى فى مصر".

وعبر شاكر عن سعادته أيضا بالمشاركة فى دعم مواصلات مصر التى تقدم مشروعا ضخما لطالما حلم به المصريون عبر توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة وذكية، تعمل على تحسين جودة النقل وتيسير حياة المواطنين.

وتعقيباً على هذا التعاون، أعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين مواصلات مصر الرائدة فى مجال النقل الحضرى المستدام، وشركة أورانج الرائدة فى تقديم الاتصالات المتكاملة، مشيرا إلى أن مواصلات مصر تفخر بتزويد شبكة مركباتها بتقنيات أورانج فى خدمات الإنترنت، خاصة وأن الشركة تعد الأسرع فى تقديم خدمات الإنترنت عبر المحمول علاوة على تقديم خدمات تتبع المركبات ومراقبة أسطول أتوبيسات مواصلات مصر المنتشر فى محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف "وفقا لبروتوكول التعاون سيتمتع عملاء أورانج بمزايا إضافية لاستعمال شبكة مواصلات مصر، بالإضافة لإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكى (الواى فاي) وعمليات تطوير محطات مواصلات مصر وكذلك مجال الدعاية والإعلان وبيع الكارت الذكى للمواصلات مصر (مواصلاتي) داخل فروع ومنافذ أورانج، بالإضافة لعدد آخر من الخدمات المستقبلية لاستخدام خدمة "أورانج كاش."