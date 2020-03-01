شكرا لقرائتكم خبر عن "مرسيدس بنز" تستدعى 11166 سيارة لمخاوف تتعلق بالسلامة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة مرسيدس بنز (تشاينا) المحدودة 11166 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة،

وذكرت المصلحة، وهي أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 30 مارس الجاري، ستشمل سيارات الفئة C المستوردة، الفئة E، الفئة G، الفئة GLS، الفئة GLC من سيارات الدفع الرباعي والفئة AMG من سيارات GT التي تم إنتاجها خلال الفترة بين 2 يونيو و31 أكتوبر 2018.

وأوضحت أنه نظرا لوجود مشابك معيبة في المركبات المتأثرة، فإن مشابك أحزمة أمان المقاعد الأمامية ربما تزيد خطر إصابة ركاب المقعد الأمامي في حالة حدوث تصادم.

ومن المقرر أن تقوم شركة السيارات المعنية بفحص جميع السيارات المستوردة واستبدال المشابك المعيبة للقضاء على المخاطر.

يذكر أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، قالت إنها ستستدعى744 ألف سيارة مرسيدس بنز فى الولايات المتحدة تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011 ، لأن السقف الزجاجى المتحرك قد ينفصل، ويشكل خطرا على الركاب.

ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات "سيى" و"سى.أل.كيه" و"سى.أل.أس" و"أى".

وقالت الشركة ، إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالا لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه، وقال متحدث باسم الشركة، إنه لا يملك العدد الإجمالى للسيارات التي ستستدعى على مستوى العالم.

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وقالت دايملر إن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجى، ويستبدلون السقف المتحرك إذا اقتضى الأمر.

وفي شهر ديسمبر الماضى، وافقت وحدة مرسيدس بنز فى الولايات المتحدة على دفع غرامة مدنية قدرها 20 مليون دولار، بسبب تصرفاتها في استدعاء السيارات فى البلاد بعد تحقيق استمر عاما أجرته الحكومة الأمريكية فى استدعاء 1.4 مليون سيارة.