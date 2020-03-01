شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو إكسبو 2020 يتابعون وضع فيروس كورونا عن كثب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم معرض إكسبو 2020 دبى، الذى يبدأ فى أكتوبر اليوم الأحد إن منظميه يواصلون متابعة الوضع على صعيد فيروس كورونا عن كثب ويأملون فى نجاح الجهود العالمية لاحتوائه.

وأضاف المتحدث "يمثل أمان وسلامة كل شخص يزور إكسبو 2020 دبى أهمية قصوى بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات لتطبيق إرشادات الوزارة".

Advertisements

من المتوقع لمعرض إكسبو 2020 دبى، الذى من المقرر أن يستمر لستة أشهر، أن يعطى دفعة لقطاع السياحة وللاقتصاد فى الإمارات. وأفادت توقعات سابقة أنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبى.