شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 4%.. وهبوط 190 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.02% خاسرا 306.82 نقطة ليصل إلى مستوى 7321.52 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.71% خاسرا 204.55 نقطة ليصل إلى مستوى 7342.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 60.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال، وارتفعت سهم وحيد، فيما تراجعت 190 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.88%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.47%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.31%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.08%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%.

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وجاء سهم "الإنماء طوكيو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.91%، فيما جاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.99%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 9.96%، ثم جبل عمر بنسبة 8.68%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة ولاء للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 28 يناير الماضى، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني لدمج شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني مع شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وإلى إعلان شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من اليوم.