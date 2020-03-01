شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات.. وتأجيل إدراج صندوق بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة ظهور فيروس كورونا فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

يأتى ذلك فى أولى جلسات تداول بورصة الكويت، بعد تعطيلها لمدة 3 أيام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى ويوم التحرير لدولة الكويت، واستأنف العمل اليوم الأحد الموافق 1 مارس.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 9.27% خاسرا 562.690 نقطة ليصل إلى مستوى 5509.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 10.98% خاسراً 739.16 نقطة ليصل إلى مستوى 5991.02 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 4.44% خاسراً 211.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4557.27 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 5.29%، خاسرا 258.760 ليصل إلى مستوى 4631.34 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 99.7 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار كويتى عبر 3254 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 10.97%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.14%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 8.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.86%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 6.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 6.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.98%.

وجاء سهم "شركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.54%، تليه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5%، ثم مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19% ثم شركة إنوفست بنسبة 18.94%، ثم الشركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 18.45%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بيتك كابيتال عن تأجيل إدراج والبدء بتداول صندوق بيتك كابيتال ريت، وسيتم الإعلان عن تاريخ والبدء بالتداول عبر قنوات بورصة الكويت الإلكترونية فى وقت لاحق.