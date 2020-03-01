شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة رسمية ببورصة قطر اليوم بمناسبة عطلة البنوك.. واستئناف العمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة قطر، أن اليوم الأحد الموفق 1 مارس، عطلة رسمية للبورصة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2 مارس، وذلك بناءً على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية رقم م.ر.ت-27-2020 و تعميم مصرف قطر المركزي رقم ( إ ر 4 ) لسنة 2020 والخاص بعطلة يوم البنوك العاملة بدولة قطر.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.47% خاسراً 443.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

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وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 389.11 مليون سهم بقيمة 1.256 مليار ريال عبر تنفيذ 36.79 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقى 23.5 مليار ريال ليغلق عند مستوى 525.971 مليار ريال، وتراجعت 43 شركة، فيما ارتفعت 3 شركات، ولم يتغير أي سهم.

وتراجع كافة قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 6.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.03%، فقطاع الصناعة بنسبة 3.77%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.65%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.32%.