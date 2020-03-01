شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 2.15% بمستهل التعاملات متأثرة بمخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% خاسرا 35.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1624.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 545.9 مليون سهم بقيمة 203.8 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 147.17% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.1%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.57% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.5%، عقارات السيف بنسبة 0.95%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.05%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.03%.

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وفى سياق متصل، أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 330 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.647 مليون سهم إلى 77.977 مليون سهم تمثل 3.519% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 27 فبراير.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ إجمالى المبيعات 7.075 مليون دينار بحرينى مقابل 7.097 مليون دينار بحرينى خلال عام 2018، وبلغ صافى الربح 1.850 مليون دينار بحرينى مقابل 1.195 مليون دينار بحرينى، وبلغ العائد على السهم 75 فلس مقابل 48 فلس العام الماضى.