شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى حمراء بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع.. وارتفاع سهمين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.83% خاسرا 125.19 نقطة ليصل إلى مستوى 2464.81 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بانخفاض أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 49.3 مليون سهم محققة ما قيمته 87.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1071 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 8.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 4.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.95%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.93%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.15%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 0.68%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.94%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 8.84%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 23.1 مليون درهم.

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وفى سياق آخر، أعلنت شركة أجيليتى عن ترقية كريس برايس المدير التنفيذى للخدمات اللوجستية فى قارة آسيا والمحيط الهادى إلى منصب الرئيس التنفيذى لأجيليتر للخدمات اللوجستية المتكاملة، وهى شركة تابعة لأجيليتى.

بينما أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 330 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.647 مليون سهم إلى 77.977 مليون سهم تمثل 3.519% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 27 فبراير.

وكانت شركة بى اتش مباشر للخدمات المالية، أعلنت عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، لمناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، تحديد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية لمساهمى الشركة.