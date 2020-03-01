شكرا لقرائتكم خبر عن القروض العقارية السكنية بالسعودية تتجاوز 79 مليار ريال في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي القروض العقارية السكنية المقدمة من المصارف وشركات التمويل بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي نحو 79.13 مليار ريال، 80.6% منها للفلل.
وبلغ إجمالي قروض الفلل والأراضي والشقق نحو 63.78 مليار ريال، مقسمة على 340.550 قرضا تمويليا، وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
واستحوذت المصارف على 93.44% من إجمالي قروض الفلل، بتقديمها قروضا قيمتها 59.59 مليار ريال، فيما بلغت قروض شركات التمويل نحو 4.18 مليار ريال.
وجاء الإقبال على قروض الشقق السكنية بالمرتبة الثانية، إذ بلغت قيمتها نحو 9.83 مليار ريال، منها 8.86 مليار ريال قدمتها المصارف التجارية، وتوزع الباقي على شركات التمويل.
بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تمكنوا من السكن بمنازلهم العام الماضي نحو 637 ألف مستفيد، يمثلون أكثر من 109 آلاف أسرة، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية نحو 5.86 فرد، بحسب وزارة الإسكان.
وتعكف وزارة الإسكان خلال العام الحالي 2020 على دعم نحو 300 ألف أسرة جديدة، لتمكين 130 ألف أسرة من السكن في منازلها.
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