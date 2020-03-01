شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، برئاسة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة. وتضمن القرار أن يقوم مقدم خدمة التوزيع بتطوير إجراءات لمعالجة الأنظمة المركبة في منشآت المستهلكين في الفترة السابقة، بحسب الجريدة الرسمية "أم القرى". وتضمن القرار الانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة، وتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، لاعتمادها بقرار من المحافظ. وتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير 2020.

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