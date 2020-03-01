الاقتصاد

أرامكو السعودية تؤكد السعي في طرح أسهما ببورصة خارجية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن الرياض منفتحة أمام بيع المزيد من أسهم أرامكو، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي في السعودية.

وأكد  ياسر الرميان،  أن السعودية تخطط حالياً لبيع المزيد من الأسهم، مع احتمال أن يكون الاكتتاب خارج المملكة هذه المرة. وكانت أرامكو قد بدأت بالفعل، مناقشاتها مع بنوك وول ستريت لوضع سيناريوهات لإدراج أسهم الشركة في الخارج. بحسب "العربية".

وأشار الرميان،  إلى أن السعودية قامت بالفعل بجمع نحو 30 مليار دولار، عن طريق طرح أسهم من "أرامكو" للاكتتاب العام في الرياض، العام الماضي

 

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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