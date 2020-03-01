شكرا لقرائتكم خبر عن بدون شروط.. موافقة من الاتحاد الأوروبي على صفقة "أرامكو" و"سابك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصلت شركة أرامكو السعودية على موافقة من الاتحاد الأوروبي غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحسب وكالة "رويترز".

وكشفت شركة "أرامكو" السعودية مؤخرا، عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي يبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

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وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار (50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.