شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تعتمد تحديث أسعار العرض المرجعي لربط الاتصال البيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، عن تحديث أسعار العرض المرجعي بين مقدمي الخدمات لربط الاتصال البيني.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك التحديث يشمل تخفيض أسعار بعض الخدمات بين مقدمي الخدمات مع إضافة مزيد من السعات والخدمات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات.

وبينت الهيئة، أن ربط الاتصال البيني (RIO) بين مقدمي خدمات الاتصالات يهدف إلى توفير بيئة استثمارية مميزة وعادلة عبر تعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات.

وأشارت إلى أن ربط الاتصال البيني يتيح لمختلف مقدمي الخدمات الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل يتم تنظيمه من قبل "هيئة الاتصالات".