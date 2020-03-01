شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 1 حتى 5 مارس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من أسمنت القصيم، الأسماك.

ويبدأ دائنو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، يوم الإثنين، التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي، وذلك بالموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحكم المحكمة التجارية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، الأربعاء المُقبل، في ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع 3.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الخميس، مُقترح زيادة رأس مال الشركة إلى 400 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 298.9 مليون ريال.