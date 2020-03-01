شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تستهل تعاملاتها بتراجع حاد والان نبدء بالتفاصيل
هبطت الأسهم الخليجية بشكل حاد في المعاملات المبكرة بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.
ونزل المؤشر الرئيسي في دبي 4.8 بالمئة، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015، في حين هوى المؤشر الكويتي نحو 11 بالمئة، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم.
وتأتي التراجعات عقب خسائر حادة لأسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة، عندما كانت بورصات منطقة الخليج مغلقة، لتفقد الأسواق العالمية أكثر من خمسة تريليونات دولار من قيمتها الأسبوع الماضي.
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