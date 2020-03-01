شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 52% من الأسر ترغب في استخدام الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

تشير أبحاث كابسارك إلى أن التحسين المستمر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية والإصلاحات الجارية لأسعار الكهرباء في المملكة قد تؤدي قريباً إلى زيادة كبيرة في عدد الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية.

وفقا للاستفتاء الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء فإن 52% من الأسر في المملكة ترغب في استخدام الطاقة الشمسية.