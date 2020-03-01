شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تراجعه في آخر جلساته، ليصل للاستناد إلى مستوى الدعم 7,589.50، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحركه بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.07% بما يعادل -82.78 نقطة، وأيضاً تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7,589.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7,396.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,500.00 ومستوى المقاومة 7,750.00.