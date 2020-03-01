شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء ينخفض بتأثير تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.12 نقطة، وأيضاً نلاحظ تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.02، ليستهدف أولى مستويات الدعم القريب 22.70. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.70 ومستوى المقاومة 23.66.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الإنماء ينخفض بتأثير تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 01-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.