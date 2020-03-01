شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 0.15 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لمقاومة 9.80، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.91.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.60.