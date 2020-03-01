شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.62% بما يعادل -0.96 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.78، ليستهدف مستوى الدعم 18.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.16 ومستوى المقاومة 20.78.